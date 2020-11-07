Глава Закарпатской ОГА заявил, что есть высокая вероятность создания свободной экономической зоны именно в его регионе

Глава Закарпатской ОГА заявил, что когда глава Офиса Президента Андрей Ермак говорил о создании еще одной свободной экономической зоны на западе Украины, он имел в виду Закарпатья.

Об этом он председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил во время дискуссии на форуме "Re: Open Zakarpattia", передает Укринформ.

"Есть высокая вероятность, что свободная экономическая зона, которую планирует правительство создать на Западной Украине, будет именно в Закарпатье.

Об этом председатель Офиса Президента Андрей Ермак отметил недавно, и если учесть, что среди западных областей именно мы продвигаем эту идею как основу для развития региона, то речь шла о Закарпатье ", - сказал Петров.

По его словам, на Закарпатье планируют попытаться восстановить опыт свободной экономической зоны, который здесь был в 2002-2004 годах.

"Мы не можем сейчас не воспользоваться тем, что сегодня Китай показал свою несостоятельность оперативно реагировать на спрос европейского рынка. Учитывая разницу в курсе, мы готовы предоставлять свои территории и человеческий капитал, чтобы работать как производственный цикл для европейского рынка.

А учитывая уникальное положение Закарпатья, которое нас связывает с четырьмя странами ЕС, мы хотим связать все кластеры, чтобы заработали новые проекты", - добавил председатель Закарпатской ОГА.

По словам Петрова, если добавить масштабное развитие дорожной инфраструктуры, то Закарпатье может затянуть пилотный проект свободной экономической зоны на несколько лет.

Напоминаем:

Ранее председатель ОП Андрей Ермак отметил, что создание СЭЗ планируется не только в Донбассе, но и на западе Украины.