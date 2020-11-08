Все разделы
Укр / Рус

Шмыгаль В октябре государственный бюджет выполнен на 110%

Воскресенье, 8 ноября 2020, 10:00
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в октябре государственный бюджет выполнен на 110%.

Об этом говорится на его Фейсбук странице.

"Благодаря борьбы со схемами, налоговая служба перевыполнила индикатив поступлений на 42%. Всего за 10 месяцев этого года бюджет выполнен на 99% ", - сообщается в посте.

Он также отметил, что в ближайшее время Правительство сконцентрирует внимание на "полноценной европейской реформе таможни".

По его словам, новое руководство ДМС должно "в корне изменить ситуацию и внедрить те важные евроинтеграционные решение", - резюмировал премьер-министр.

Напоминаем:

Доходы государственного бюджета в октябре составили 77,2 миллиарда гривен, что 8,5% больше, чем в прошлом году. В то же время объем возмещения НДС в октябре уменьшился на 10,7% по сравнению с октябрем прошлого года.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Шмыгаль бюджет

powered by lun.ua
Материалы по теме
Шмыгаль: Госаудитслужба начала аудит COVID-фонда 6 ноября 2020, 13:05
Шмыгаль: Ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с МВФ 5 ноября 2020, 15:25
Шмыгаль: Мы не планируем локдаун всей страны, но... 4 ноября 2020, 14:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!