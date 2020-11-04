Судья КС показал проект решения относительно толкования нормы о земле

Судья КС Сергей Сас через издание ZN.UA обнародовал свое заявление и проект решения суда о толковании земельных статей Конституции, которое суд принял за основу 2 ноября. Сас утверждает, что официальное толкование положений Конституции по земле не позволит лишить украинцев "национального богатства, создания крупных землевладельцев и латифундий, а также не допустит лишения права собственности граждан Украины на землю".

Как отмечает ZN.UA, судья КС Сас обратился к изданию с просьбой опубликовать его заявление и проект решения, которое суд взял за основу.

"Соответствующий документ КСУ принял за основу. Очевидно, он и станет решением по делу", - пишет ZN.UA.

Судья Сас, в частности, считает, что причиной ситуации с КСУ является "не столько его решение относительно антикоррупционной реформы, а" желание дискредитировать Суд и заблокировать его работу ".

"В обращении Сас заявил о том, что СМИ распространили позицию президента относительно этого решения еще до обнародования, а" пикетчики с шашками и файерами 3:00 отрабатывали под стенами суда свой заслуженный заработок в 100 гривен за час (прошу прощения перед теми, кто пришел на митинг по воле сердца) ", - пишет издание со ссылкой на заявление судьи.

"Хотя, по моему убеждению, проблему, если она и возникла в связи с признанием неконституционными отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, можно решить путем выполнения решения Конституционного Суда Украины, которое является обязательным и обжалованию не подлежит, в течение одного или максимум двух пленарных недель через внесение изменений в законы, как это сделал парламент после принятия судом решения по делу о незаконном обогащении", - считает судья.

По его словам, последние события вокруг КС связаны с решением, которое он подготовил по представлению о разъяснении несколько статей Конституции, которые касаются земли.

Он заявил, что "наблюдатели от власти в суде доложили по инстанциям, а там поняли, что принятие такого решения судом является реальной угрозой для так называемой земельной реформы".

Сас утверждает, что официальное толкование указанных положений Конституции обеспечит возврат земельной реформы в конституционное русло и не позволит лишить украинцев "национального богатства, создания крупных землевладельцев и латифундий, а также не допустит лишения права собственности граждан Украины на землю".

Судья также заявил о беспрецедентном давлении на протяжении последних 3 месяцев со стороны представителей президента и Верховной Рады в КС "руками" НАПК, НАБУ и некоторых СМИ на суд в целом с целью его дискредитации, и отдельных судей, чтобы дестабилизировать работу суда, сделать его недееспособным.

Сас заверил, что КС действовал как независимый орган в пределах Конституции Украины несмотря на угрозы и давление со стороны представителей других ветвей власти. Он также назвал апогеем внесение президентом Зеленским законопроекта о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству.

В проекте решения суда, в частности, говорится что "закрепленные в преамбуле и статьях 1, 2, 5, части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины императивные положения нормативно выражают суверенную волю украинского народа на создание Украины как унитарного, суверенного и независимого, демократического, социального и правового государства, в котором земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы в пределах ее территории, природные ресурсы исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа были признаны объектами права собственности и основным национальным богатством украинского народа как носителя суверенитета и единственного источника власти, наделенного исключительным правом определять и изменять конституционный строй в Украине".

Также в суде считают, что по содержанию первого предложения ч.1 ст.13, первого предложения ч.1 ст.14 субъектом права собственности на землю является исключительно граждане Украины. То есть иностранцы и лица без гражданства, находящихся на территории государства законно, не могут быть субъектами права собственности на украинскую землю. Согласно проектом решения, международные организации также не могут быть субъектами права собственности на украинскую землю.

"Как субъект права собственности на землю украинский народ осуществляет распоряжение землей непосредственно через всеукраинский референдум в соответствии со статьей 73 Конституции Украины относительно изменения территории Украины. Других случаев непосредственного осуществления украинским народом права собственности на землю через всеукраинский референдум в Конституции Украины не закреплено", - говорится в документе.

КС также считает, что право собственности украинцев на землю является абсолютным, неизменным, и не может быть ограничено какими-либо законами Украины, действиями органов государственной власти или органов местного самоуправления.

В проекте решения указано, что по Конституции государство обязано обеспечить каждому гражданину Украины возможность использования земли на праве собственности на принципах социальной справедливости, верховенства права, защиты прав собственности и хозяйствования, равенства субъектов права собственности перед законом.

Справка. До работы в КС Сас был народным депутатом 6 созывов (1994-2014 годы), из них 4 созыва - от "Батькивщины". Именно с этой партией и связывают судью.

"Сас как докладчик в КС вел довольно неоднозначное дело - о лишении Виктора Януковича статуса президента. В 2015 году Верховная Рада сделала это отдельным законом, хотя по Конституции такое возможно только в случае импичмента, и законы должны быть не "одноразовыми".

С просьбой разобраться в КС обратился преемник Януковича - Петр Порошенко. Судьи не выносили решение более 3,5 лет, и в конце концов решили закрыть дело, отписав, что закон был "выражением политической воли парламента по исключительной для государства ситуации", - говорится в статье УП о судьях КС.

Подробнее о карьере Саса и других судей КС читайте в материале: Неприкасаемые. Разбираем биографии и решения судей Конституционного Суда

Напомним:

Большая палата Конституционного суда 2 ноября не вынесла решение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве.