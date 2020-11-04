"Слив" проект решения Конституционного суда по земле, судья создает переговорный ресурс для торгов - Лещенко

Публикацией проекта решения относительно официального толкования норм Конституции Украины о праве собственности украинского народа судья Конституционного суда Сергей Сас может иметь целью "создание "переговорного ресурса" для торгов".

Об этом написал глава Госгеокадастра Роман Лещенко в колонке на "Зеркале недели".

"4 ноября 2020 года произошло беспрецедентное событие - не какой-то анонимный источник, а действующий судья Конституционного Суда ... Сергей Владимирович Сас вынес на суд общественности проект решения Конституционного Суда по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно официального толкования норм Конституции Украины о праве собственности украинского народа за пределы условной "совещательной комнаты", - написал Лещенко.

"Мотивы, по которым это сделано, для меня не совсем понятны. Предполагаю, что уважаемый судья стремился услышать стороннее мнение по поводу решения. Возможно, он не уверен в его обоснованности. Хочу верить, что это именно так, и публикация проекта не имеет целью, скажем, создание "переговорного ресурса" для торгов в вопросе о дальнейшей судьбе Конституционного Суда и его членов", - добавил глава Госгеокадастра.

По мнению Лещенко, проект решения занимает 56 страниц текста, и характеризуется многими противоречиями, а также логическими и фактическими ошибками.

"В целом, даже по стилю документ мало напоминает другие решения Конституционного Суда - у него больше общего с программными документами и публичными речами представителей той политической силы, которую длительное время представлял в парламенте судья Сас", - отметил Лещенко, напомнив, что Сас был заместителем главы фракции "Батькивщина".

По словам Лещенко, "потребности в анализе всего приведенного текста нет".

"Для того, чтобы показать уровень его обоснованности, достаточно просто сравнить ключевые положения предусмотренной проектом резолютивной части решения положениям Конституции Украины... Черное - это черное, а белое - это белое. И этого полусотней страниц текста не изменить", - резюмировал глава Госгеокадастра.

Подробнее о карьере Саса и других судей КС читайте в материале: Неприкасаемые. Разбираем биографии и решения судей Конституционного Суда

Напомним:

Большая палата Конституционного суда 2 ноября не вынесла решение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве.

Судья Конституционного суда Сергей Сас обратился к украинцам и показал проект решения относительно толкования земельных статей Конституции, которое, по его словам, "не позволит лишить украинцев "национального богатства".