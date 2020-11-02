Конституционный суд не вынес решение по толкованию нормы о земле – медиа

Большая палата Конституционного суда 2 ноября не вынесла решение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"В понедельник решение по этому представлению не принято", - сказал собеседник агентства, добавив, что рассмотрение продолжится на следующем заседании, дата которого пока не известна.

Напоминаем:

Конституционный суд 2 ноября рассматривал вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю.

Автор конституционного представления поясняет необходимость толкования понятия "земля" как объекта правособственности украинского народа тем, что в Основном законе указывается два разных права собственности на землю: как природный объект - право собственности украинского народа, и как объект гражданских прав, собственности граждан и юридических лиц.

Ранее судья Игорь Слиденко пояснил, что в Большая палата КС продолжает рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Основного закона - земли как основного национального богатства.

Ранее в КСУ подали два представления по земле, которые касаются отмены закона о рынке земли.

Предполагается, что решение по нынешнему земельному вопросу даст "зеленый свет" отмене запуска рынка земли сельскохозяйственного назначения.