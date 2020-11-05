Проект решения КС относительно земли грозит уничтожению агросектора – Всеукраинская Аграрная Рада

Во Всеукраинской Аграрной Раде заявили, что проект решения Конституционного Суда Украины относительно разъяснения положений статей 13 и 14 Конституции Украины ведет к уничтожению украинского аграрного сектора и экономики страны.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Более того - курс, взятый Конституционным Судом, подрывает основы государственности, ведет к расколу общества, господству коррупции и отбрасывает Украину в прошлое.

Во всем мире основой сельского хозяйства являются средние предприятия и их роль продолжает расти. Именно на них базируется конкурентоспособность аграрного сектора ведущих экономик мира. В Украине же Конституционный Суд хочет развернуть этот процесс вспять - уничтожить средних аграриев и индустриальное сельское хозяйство, запретив средним аграрным предприятиям покупать и владеть с/х землей. Это вернет село даже не во времена СССР, а в XIX век. Во времена, когда все, кроме немногочисленных элиты, жили в нищете", - считают в ВАР

Там добавили, что такое решение КС "разрушает агропредприятия, которые украинские аграрии создавали последние 30 лет своим упорным трудом не благодаря, а вопреки государству, чиновникам, бандитам и общей разрухе".

Также подчеркивается, что решение КСУ "ставит под сомнение" законность распаевки земли, выделение земель под личное сельское хозяйство, а также блокирует приватизацию земель, находящихся в пользовании госпредприятий.

Всеукраинская Аграрная Рада призвала судей Конституционного Суда "опомниться и не идти на поводу политических интересов лиц, лоббировали принятие этого решения".

Напомним:

Публикацией проекта решения относительно официального толкования норм Конституции Украины о праве собственности украинского народа судья Конституционного суда Сергей Сас может иметь целью "создание "переговорного ресурса" для торгов".

Большая палата Конституционного суда 2 ноября не вынесла решение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве.

Судья Конституционного суда Сергей Сас обратился к украинцам и показал проект решения относительно толкования земельных статей Конституции, которое, по его словам, "не позволит лишить украинцев "национального богатства".