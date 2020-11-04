Новости 4 ноября: судья показал проект решения по рынку земли, Рада отправила "кассовые аппараты" на доработку

О рынке земли. Судья Конституционного суда Сергей Сас обратился к украинцам и показал проект решения относительно толкования земельных статей Конституции, которое, по его словам, "не позволит лишить украинцев "национального богатства".

О кассовых аппаратах. Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФОПов.

О безналичной экономике. Снижение ставки взаимообменного сбора (интерчейнджа) приведет к падению безналичной экономики, так как она есть основным источником прибыли банков в розничной торговле, считают в Visa.

О юристах для Нафтогаза. "Нафтогаз" объявил открытые торги по заказу юридических услуг ожидаемой стоимостью 15 млн евро. Победитель тендера должен исследовать возможность инициирования арбитражного производства против Словакии.

Об управлении госдолгом. Со второго квартала 2021 года Министерство финансов намерено начать активные операции с госдолгом, в частности задействовать операции РЕПО.

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Вера Платонова, Visa Украина: Если интерчейндж проголосуют, мы увидим полный обвал безналичной экономики в стране

Глава компании Visa в Украине об опасностях нового карантина, риске обвала безналичной экономики, перспективах технологии Tap to Phone и пересылке денег по номеру телефона.