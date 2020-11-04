За 15 миллионов евро: "Нафтогаз" ищет юристов для арбитража со Словакией

"Нафтогаз" объявил открытые торги по заказу юридических услуг ожидаемой стоимостью 15 млн евро (499,5 млн грн) - победитель тендера должен исследовать возможность инициирования арбитражного производства против Словакии в связи с действиями ее представителей по выполнению арбитражного решения в пользу компании "Italia Ukraina Gas Spa".

Об этом сообщается в системе Prozorro.

Отмечается, что открытые торги компания объявила 30 октября - "Нафтогаз" планирует заказать 36 тысяч часов юридических услуг по ожидаемой цене 417 евро в час (14 тысяч гривен).

Сообщается, что после исследования возможности инициирования производства против Словакии победитель тендера будет представлять "Нафтогаз" в указанном производстве.

Начало аукциона - 5 января 2021 в 12:13.

При этом для участия в торгах претендеты должны иметь договор страхования профессиональной ответственности с суммой не менее 50% ожидаемой стоимости закупки (7,5 млн евро).

Также среди требований - опыт главного юридического советника в 2014-2019 годах по успешному представительству истца (украинского инвестора), или ответчика (Украина), или истца (иностранного инвестора) против Украины в инвестиционном арбитражном производстве, которой рассматривалось по Арбитражному регламенту Комиссии ООН по праву международной торговли.

Кроме этого, участник, аффилированные лица или члены сети должны иметь два офиса в ЕС или по одному в ЕС и Великобритании, а в каждом офисе должно работать не менее десяти юристов по праву ЕС или Великобритании.

Кроме этого, участник, аффилированные лица или члены сети должны быть в одном из рейтингов за 2019 год:

Chambers and Partners в категории Arbitration (International) in Global Wide не ниже Band 1-3;

Who`s Who Legal в категории Dispute Resolution или International Arbitration.

Legal 500 в категории International Arbitration.

Напомним:

В 2008 году итальянская фирма "IUGAS" обвинила "Нафтогаз" в невыполнении контракта на поставку газа от 2003 года.

В 2013 году Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выполнить контракт и поставить истцу 13,1 млрд куб. газа по ценам 2003 года по 110 долларов за тысячу кубов. В 2017 году издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник сообщило, что словацкий суд арестовал поставки газа из Словакии в адрес "Нафтогаза" во исполнение этого решения.

С 2018 года "Нафтогаз" в этом деле представляет юридическая фирма "Eversheds Sutherland (International) Llp" (Великобритания).