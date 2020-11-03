Новости 3 ноября: кассовые аппараты для ФЛП отложат, бизнес будут штрафовать за отсутствие масок

О новом руководителе Ощадбанка. Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный 2 ноября 2020 года завершил свою каденцию на должности, с 3 ноября банк возглавляет Сергей Наумов.

О кассовых аппаратах. В Раде готовят законопроект, который предусматривает отсрочку применения кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год - до 1 января 2022 года.

О краже на "Мотор Сичи". СБУ совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц стратегического предприятия "Мотор Сич", которые по заказу российской авиакомпании похитили авиационный двигатель стоимостью 980 тысяч долларов.

Об автоматическом аресте счетов. Министерство юстиции продолжает внедрение системы автоматизированного ареста счетов должников - к ней присоединилось уже 4 банка.

Об изменениях к проекту бюджета. Бюджетный комитет Верховной Рады завершил подготовку проекта госбюджета-2021 к рассмотрению в первом чтении, в частности, предлагают увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд гривен и осуществить полное перераспределение расходов.

О штрафах за отсутствие масок. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наложение штрафов на предприятия, учреждения и организации, которые допускают отсутствие масок на гражданах.

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