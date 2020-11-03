Ощадбанк официально получил нового руководителя

Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный 2 ноября 2020 года завершил свою каденцию на должности, с 3 ноября банк возглавляет Сергей Наумов.

Об этом Пышный и Наумов сообщили в Facebook.

"2413 дней назад, 26 марта 2014 года, я приступил к использованию обязанностей главы правления Ощадбанка. Сегодня, 2 го ноября 2020 года, мой последний день на должности. Я завершаю свою каденцию, которая длилась более 6 с половиной лет и передаю руководство банком Сергею Наумову.

Все необходимые процедуры предусмотрены "Протоколом преемственности" завершены и новый руководитель приступит к исполнению обязанностей 3 ноября. Пост сдал. Пост принял", - написал Пышный.

В то же время Сергей Наумов поблагодарил наблюдательному совету банка за доверие, а Пышному - за "титанические усилия, ведь при нем бывшая сберкасса превратилась в одного из лидеров банковской отрасли, который успешно конкурирует с "дочками" иностранных банков".

"Чтобы окончательно оторваться от прошлого, Ощадбанку необходима приватизация. Нужно, чтобы в капитал банка вошел иностранный инвестор, который не только принесет современные технологии, но и укрепит доверие к финансовому институту. Чтобы найти этого инвестора, нужно и дальше работать над повышением конкурентоспособности Ощада. Усиление конкурентных преимуществ и приватизация - такие приоритеты будут в моей повестке дня", - пояснил он.

По его словам, чуть ли не впервые в истории Ощадбанка передача власти в нем происходит без конфликтов, цивилизованно, как в ведущих международных компаниях.

"Украинские компании государственной формы собственности должны не только эффективно работать, но и помогать государству развивать экономику. Это огромный сектор с мощным потенциалом. Государственные банки составляют сейчас более половины банковского сектора. Они сейчас имеют уникальную возможность дать толчок экономическому росту. Это сейчас и происходит, к примеру, благодаря правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Ощадбанк под моим руководством будет продолжать активно участвовать в подобных инициативах, а также развивать собственные проекты поддержки бизнеса", - добавил он.

Напомним:

Нацбанк 22 сентября согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность главы правления государственного Ощадбанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением НБУ.

Суд удовлетворил ходатайство Сергея Наумова и отменил свой вердикт о приостановке решения наблюдательного совета "Ощадбанка" о признании Наумова победителем конкурса на должность главы правления банка.

Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ощадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

Результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", так как в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.

Наумов ранее был главой УкрСиббанка, а также главой Правэкс банка.