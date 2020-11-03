С "Мотор Сичи" по заказу РФ украли авиадвигатель за миллион долларов

СБУ совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц стратегического предприятия "Мотор Сич", которые по заказу российской авиакомпании похитили авиационный двигатель стоимостью 980 тысяч долларов.

Источник: информированный собеседник Украинской правды в правоохранительных органах, сайты Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора

Детали: Начальнику одного из отделов украинского предприятия уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, должностные лица предприятия, осуществляющего разработку, производство и обслуживание авиационного оборудования и комплектующих деталей для самолетов и вертолетов, похитили и пытались продать за границу авиадвигатель. Экспертиза установила, что двигатель может использоваться как на гражданских, так и на военных вертолетах.