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С "Мотор Сичи" по заказу РФ украли авиадвигатель за миллион долларов

Вторник, 3 ноября 2020, 14:55
 

СБУ совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц стратегического предприятия "Мотор Сич", которые по заказу российской авиакомпании похитили авиационный двигатель стоимостью 980 тысяч долларов.

Источник: информированный собеседник Украинской правды в правоохранительных органах, сайты Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора

Детали: Начальнику одного из отделов украинского предприятия уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, должностные лица предприятия, осуществляющего разработку, производство и обслуживание авиационного оборудования и комплектующих деталей для самолетов и вертолетов, похитили и пытались продать за границу авиадвигатель. Экспертиза установила, что двигатель может использоваться как на гражданских, так и на военных вертолетах.

По информации СБУ, хищения авиационных комплектующих с предприятия были систематическими. По предварительной версии следствия, организовали противоправную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8", "Ми-17" и их модификаций.

Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ.

В ходе обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников были обнаружены авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2" и "Ми-8". Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Валентина Романенко, Евгений Кизилов, УП

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Мотор Сич СБУ РФ

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