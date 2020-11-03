К системе автоматического ареста счетов должников присоединилось уже 4 банка - Минюст
Министерство юстиции продолжает внедрение системы автоматизированного ареста счетов должников - к ней присоединилось уже 4 банка.
Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил на Девятом украинском банковском форуме, сообщает Liga.net.
Глава ведомства отметил, что пока система является добровольной и призвал банки к ней присоединяться. По его словам, "чем больше банков присоединится к системе, тем больше вероятность, что ваши должники, которые должны вам деньги, не смогут их спрятать".
Так, после присоединения арест счетов в финучреждении происходить автоматически. "Исполнитель нажмет несколько кнопок на своем компьютере и счета уже будут арестованы", - заявили в ведомстве.
Это уменьшит возможности для избежания ответственности у должников. В частности, министр упомянул и взыскания долгов с государственного сектора.
Сегодня с системой работают уже 4 банка, первым присоединился ПриватБанк.
Напомним:
В 2019 году началось присоединение банков к системе автоматического ареста счетов должников. К началу 2020 года поступило 18 заявок финучреждений на подключение.
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