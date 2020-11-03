К системе автоматического ареста счетов должников присоединилось уже 4 банка - Минюст

Министерство юстиции продолжает внедрение системы автоматизированного ареста счетов должников - к ней присоединилось уже 4 банка.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил на Девятом украинском банковском форуме, сообщает Liga.net.

Глава ведомства отметил, что пока система является добровольной и призвал банки к ней присоединяться. По его словам, "чем больше банков присоединится к системе, тем больше вероятность, что ваши должники, которые должны вам деньги, не смогут их спрятать".

Так, после присоединения арест счетов в финучреждении происходить автоматически. "Исполнитель нажмет несколько кнопок на своем компьютере и счета уже будут арестованы", - заявили в ведомстве.

Это уменьшит возможности для избежания ответственности у должников. В частности, министр упомянул и взыскания долгов с государственного сектора.

Сегодня с системой работают уже 4 банка, первым присоединился ПриватБанк.

Напомним:

В 2019 году началось присоединение банков к системе автоматического ареста счетов должников. К началу 2020 года поступило 18 заявок финучреждений на подключение.