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Рада приняла в первом чтении законопроект о штрафах для бизнеса за отсутствие масок

Вторник, 3 ноября 2020, 15:50
 

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3890, который предусматривает наложение штрафов на предприятия, учреждения и организации, которые допускают отсутствие масок на гражданах.

Документ поддержал 251 депутат.

Отмечается, что субъектов хозяйствования предлагают наказывать штрафами в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен), которые "... осуществили пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок".

Также предлагают штрафовать за непринятие мер по пребыванию лиц в общественных местах, зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

Экономическая правда

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Рада штраф

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