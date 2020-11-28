В ОП заявили, что падение экономики 2020 года не должно быть более 5%

Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив заявила, что падение экономики 2020 года не должно быть более 5%.

Об этом она рассказала в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.

"Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими.

Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП - это весьма существенно, поскольку мы помним, когда 2% или 3% роста это было для нас существенным достижением, как для страны ", - рассказала Ковалив.

Напоминаем:

В Минэкономики оставили неизменным прогноз сокращения ВВП на 4,8% по итогам года (в том числе на уровне 3% в 4 квартале), но в условиях длительного локдауна в Украине и мире падение по итогам года ожидается на уровне 5,6% (6 % в 4 квартале).

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.