Нацбанк назвал основную причину падения экономики Украины на 11%, вы ее тоже знаете

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ отмечают, что потребительское поведение граждан изменилась в сторону уменьшения покупки товаров и услуг не первой необходимости, а инвестиционная поведение предприятий - в сторону отсрочки бизнес-проектов.

В результате, потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года (на 10,4% г/г).

По данным НБУ валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г.

Сокращение инвестиций продолжалось вследствие ослабления внешнего и внутреннего спроса, неопределенности законодательного поля для отдельных секторов, в частности альтернативной энергетики, и дальнейшего развития с распространением заболеваемости.

"Финансовые результаты предприятий оставались хуже прошлогодних, в том числе из-за роста затрат на эпидемиологический защиту. Однако определенную поддержку инвестициям придавало наращивания расходов бюджета на дорожное хозяйство", - заявляют эксперты НБУ.

Также сообщается, что объемы экспорта товаров и услуг сократились (на 9,0% г/г), впрочем значительно меньшими темпами, чем импорт.

В разрезе видов деятельности во II квартале 2020 ухудшились показатели деятельности фактически всех отраслей экономики.

Значительный вклад в падение ВВП было более поздний старт уборочной и хуже урожайность пшеницы. Влияние этого фактора оценен НБУ в -0.9 п.п.

Вместе со слабыми показателями животноводства это обусловило стремительное падение добавленной стоимости в сельском хозяйстве.

В III квартале 2020 НБУ ожидает постепенное восстановление экономики.

Этому будут способствовать не только мягкие условия карантина, но и усиление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления.

Напомним:

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.