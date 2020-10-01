ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 5,5% в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.

Об этом говорится в прогнозе ЕБРР.

"Риски снижения остаются значительными, отражая неуверенность относительно будущего социального дистанцирования, а также выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время", - подчеркнули в банке.

В то же время в мае этого года в ЕБРР ожидали спада ВВП Украины в 2020 году на 4,5% и восстановления в следующем на 5%.

В банке подчеркнули, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны.

"Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекла существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", - говорится в пресс-релизе.

По оценкам ЕБРР, по итогам следующего года реальный ВВП будет на 1,6% меньше докоронакризисного уровня, а вернуться к нему в расчете на душу населения он сможет только в четвертом квартале 2022 года.

Напоминаем:

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.