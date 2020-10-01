ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 5,5% в 2020 году
Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5,5%, в следующем году прогнозируют его рост на 3%.
Об этом говорится в прогнозе ЕБРР.
"Риски снижения остаются значительными, отражая неуверенность относительно будущего социального дистанцирования, а также выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время", - подчеркнули в банке.
В то же время в мае этого года в ЕБРР ожидали спада ВВП Украины в 2020 году на 4,5% и восстановления в следующем на 5%.
В банке подчеркнули, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны.
"Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекла существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", - говорится в пресс-релизе.
По оценкам ЕБРР, по итогам следующего года реальный ВВП будет на 1,6% меньше докоронакризисного уровня, а вернуться к нему в расчете на душу населения он сможет только в четвертом квартале 2022 года.
Напоминаем:
Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.
В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.
Правительство ожидает падение ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.
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