"Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 3 миллиарда

В третьем квартале 2020 года "Приватбанк" списал связанные с экс-акционерами кредиты на 3,16 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Finbalance.

Национализированный банк констатирует, что на конец сентября общий объем кредитного портфеля, который он связывает с предыдущими акционерами, составил 217,3 млрд грн (на начало года - 210,6 млрд грн).

Ранее Приватбанк отмечал, что этот портфель имеет общие показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направлению коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов.

Экс-совладелец банка Игорь Коломойский неоднократно отрицал информацию НБУ и руководителей "Приватбанка", что около 95% корпоративного портфеля банка, который сформировался до национализации, были инсайдерскими займами.

Напоминаем:

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.