Новости 2 ноября: украинские недра в собственности россиян, договоренности Коболева с Коломойским

Об украинских недрах в собственности россиян. Институт ядерных исследований Российской академии наук с 2007 года является владельцем специального разрешения на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли.

О казне правительства. Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 ноября 2020 года составили 15,15 миллиарда гривень - на 28,8% меньше, чем месяцем ранее.

Об Укрнафте. Юрий Витренко, комментируя ситуацию с назначением главы правления "Укрнафты" без полноценного конкурса, заявил, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ведет отдельные переговоры с олигархом Игорем Коломойским по поводу "Укрнафты" с 2014 года.

О земле. Большая палата Конституционного суда 2 ноября не вынесла решение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве.

О переводах заробитчан. Объемы денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину за 9 месяцев 2020 года уменьшились на 2,5% против аналогичного периода 2019 года.

Эксклюзивы ЭП

Юрий Витренко: У Коболева есть договоренности с Коломойским с 2014 года

Экс-исполнительный директор НАК "Нафтогаз" рассказал об аудите компании, своей роли в нанесении убытков государству и взаимоотношениях руководства НАК с бизнесменом Игорем Коломойским.

"Большая стройка" или большие долгострои?

Из-за недостатков планирования и законодательных недочетов амбициозные планы президента Владимира Зеленского по развитию страны могут остаться лишь на бумаге. (укр)