Институт ядерных исследований из России оказался владельцем недр в Украине

Институт ядерных исследований Российской академии наук с 2007 года является владельцем специального разрешения на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письма Государственной службы геологии и недр в СНБО с августа месяца этого года.

В письме говорится, что в 2007 году Министерство охраны окружающей природной среды Украины предоставило Институту ядерных исследований Российской академии наук специальное разрешение на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли сроком на 20 лет.

выдержка из письма

Разрешение предусматривает строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в частности для подземного хранения нефти, газа и других веществ и материалов, захоронения вредных веществ и отходов производства, а также сброс сточных вод.

"То, что институт Российской академии наук был уличен среди владельцев спецразрешений на недра только в 2020 году, свидетельствует о том, что система государственного мониторинга потенциального и реального влияния российских структур на экономику в Украине неэффективна", - заявил глава StateWatch Глеб Каневский.

В своем письме Государственная служба геологии и недр обратилась к СНБО с просьбой обеспечить внесение в санкционный список указанный институт. Однако по состоянию на ноябрь 2020 года на институт не наложены санкции.

Экономическая правда