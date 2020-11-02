Карантин почти не повлиял на переводы украинских трудовых мигрантов

Объемы денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину за 9 месяцев 2020 года уменьшились на 2,5% против аналогичного периода 2019 года.

Такие данные приводит Национальный банк Украины.

Если в январе-сентябре 2019 года заробитчане перевели в Украину 8,7 миллиарда долларов, то за этот же период 2020 года объем переводов составил 8,48 миллиарда долларов.

В августе и сентябре 2020 года объемы переводов заробитчан были даже больше, чем в аналогичные месяцы прошлого года: 1,03 и 1,1 миллиарда долларов в 2020 году против 1,02 и 1,04 миллиарда долларов в 2019 году.

Еще в начале карантина в Национальном банке прогнозировали, что из-за коронавируса и карантина переводы заробитчан в 2020 году могут сократиться на 2-3 миллиарда долларов. Похоже, что этот прогноз не сбудется, ведь украинские трудовые мигранты успели приспособиться к работе в новых условиях.

Сейчас для того, чтобы поехать на работу, например, в Польшу, нужно пройти 2 недели обсервации. Из-за этого большинство трудовых мигрантов в 2020 году начали ездить по рабочим визам сроком на 180 дней, а не в рамках безвизового режима (по биометрическим паспортам - ред), как было раньше.

"Карантин негативно повлиял на доступность трудоустройства украинцев за рубежом. Сегодня нельзя просто взять свой биометрический паспорт, купить страховой полис и поехать работать. Сейчас нужно иметь приглашение на работу и определенное место для прохождения обсервации. Иначе вас просто не выпустят за границу", - сообщила в комментарии Экономической правде представитель рекрутинговой компании "Первая виза" Руслана Бровчук.

Несмотря на сложности с доступом к работе за рубежом, спрос на украинских работников не уменьшается. Более того, в рекрутинговых компаниях ожидают, что в случае, если Польша не закроет границы из-за карантина, то до конца 2020 года количество людей, которые едут на работу за границу, вернется на докарантинный уровень.

Гораздо сильнее карантин повлиял на расходы украинцев на зарубежные путешествия. По данным НБУ, в январе-сентябре 2020 года они уменьшилось в 2,2 раза - до 3,26 миллиарда долларов. При этом большинство таких расходов (57%) пока составляют не расходы украинских туристов, а затраты трудовых мигрантов на проэивание за рубежом.

Ярослав Винокуров, ЭП