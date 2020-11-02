Витренко об "Укрнафте": Коболев ведет отдельные переговоры с Коломойским с 2014 года

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Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, комментируя ситуацию с назначением главы правления "Укрнафты" без полноценного конкурса, заявил, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ведет отдельные переговоры с олигархом Игорем Коломойским по поводу "Укрнафты" с 2014 года.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

На вопрос, на каком этапе конкурс по назначению главы "Укрнафты" превратился из плановой открытой процедуры в ручное определение главы компании, Витренко ответил:

"Это произошло очень неожиданно. На одном из наблюдательных советов был поднят вопрос, как проводить интервью из-за коронавируас и запрета приезда иностранцев. Было принято решение проводить интервью онлайн, а финальное подтверждение делать тогда, когда кандидаты смогут приехать в Украину.

После этого конкурсный комитет неожиданно вынес на голосование наблюдательного совета вопрос о прекращении конкурса. В комитете большинство членов наблюдательного совета от миноритарного акционера, а в наблюдательном совете большинство от "Нафтогаза".

Я подумал, что в наблюдательном совете мы проголосуем за продление конкурса. Но здесь была неожиданная позиция одного из членов наблюдательного совета Ярослава Теклюка, которую мне сложно трактовать по-другому кроме как предательство".

По его словам, Теклюк проголосовал вместе с представителями миноритариев в наблюдательном совете за отмену конкурса с абсолютно "левыми" объяснениями с его стороны.

"Он (Коболев - ред.) всегда отвечал за это направление. Даже когда я отвечал за "Укрнафту", он имел отдельные переговоры с Коломойским по "Укрнафте". Он говорил и продолжает говорить с Коломойским по поводу "Укрнафты" с 2014 года. У него есть свои договоренности с ним все эти годы.

Второй аспект в том, что Коболев сам получил свой пост в 2020 году без конкурса, поэтому открытый конкурс в "Укрнафте" не на руку Коболева.

Коломойский мог сказать Коболеву: "Если ты получил свою должность без конкурса, то почему настаиваешь на том, чтобы другие были назначены на должность по конкурсу?". Он вынужден играть в политические "договорняки", потому что он часть этой власти, живет по их законам. Это моя интерпретация", - подчеркнул бывший топ-менеджер "Нафтогаза".

"Если Коболев будет ругаться с олигархами по поводу того, что нужны честные конкурсы и назначать главу "Укрнафты" не по договоренности, то он понимает, что с высокой долей вероятности это негативно повлияет на его пребывание в кресле "Нафтогаза". И по отношению к нему люди поступят так же: раз так - давай конкурс проводить и на главу "Нафтогаза", - добавил Витренко.

Читайте подробнее в интервью: Юрий Витренко: У Коболева есть договоренности с Коломойским с 2014 года

Напомним:

31 июля набсовет "Укрнафты" заключил контракт с новым председателем правления Олегом Гезом, который исполнял обязанности председателя с апреля 2019-го года.

В мае набсовет "Укрнафты" прекратил проведение конкурса по поиску кандидатов на должность главы правления в связи с "изменением текущей экономической ситуации".

Также набсовет в связи с прекращением проведения конкурса выбрал в.и.о. главы Олега Геза.

Независимый член набсовета "Укрнафты" Андрей Бойцун раскритиковал решение набсовета о приостановке конкурса по отбору главы правления который проведен уже на 95%, и попытается переубедить набсовет и довести конкурс до конца.

Акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 прекратили полномочия председателя правления Марка Роллинса и выбрали исполняющим этих обязанностей Олега Геза, который с октября 2017 занимал должность исполнительного вице-президента компании по сбыту.

Менеджмент "Укрнафты" с 2003 года контролируется группой "Приват", которой принадлежит 43% акций компании. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты".

Экономическая правда