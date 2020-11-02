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Витренко рассказал, каким бизнесом занимается после увольнения из "Нафтогаза"

Понедельник, 2 ноября 2020, 09:45
 

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что является владельцем ряда бизнесов, в частности компании AYA Securities, которая занимается деятельностью на рынке капитала.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Я являюсь владельцем ряда бизнесов, в частности компании AYA Securities. Она занимается деятельностью на рынке капитала: операциями с акциями, облигациями, частным капиталом. Все вопросы, связанные с инвестициями, в частности эффективностью использования капитала, попадают в сферу деятельности AYA Securities.

Компания начинает развиваться более быстрыми темпами. Это связано с тем, что в нее пришла команда из "Нафтогаза", которая работала со мной: Александр Веденеев (экс-глава отдела маркетинговых исследований НАК, автор критикующих деятельность НАК материалов. – ЭП), Елена Мельник (работала в Управлении рыночных исследований и анализа НАК "Нафтогаз Украины" под руководством Витренко. – ЭП)", - отметил Витренко.

Читайте подробнее в интервью: Юрий Витренко: У Коболева есть договоренности с Коломойским с 2014 года

Напомним:

В июле 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что завершает свою работу в компании.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают и через 2 месяца его уволят из "Нафтогаза".

Среди причин увольнения он назвал то, что сейчас "не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом".

Витренко заявил, что его увольнение - это реакция главы правления компании Андрея Коболева на "неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла".

В "Нафтогазе" объяснили сокращение должности исполнительного директора Юрия Витренко "оптимизацией внутренней организационной структуры, функционала и обязанностей между подразделениями".

Экономическая правда

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