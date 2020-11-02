Витренко рассказал, каким бизнесом занимается после увольнения из "Нафтогаза"

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что является владельцем ряда бизнесов, в частности компании AYA Securities, которая занимается деятельностью на рынке капитала.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Я являюсь владельцем ряда бизнесов, в частности компании AYA Securities. Она занимается деятельностью на рынке капитала: операциями с акциями, облигациями, частным капиталом. Все вопросы, связанные с инвестициями, в частности эффективностью использования капитала, попадают в сферу деятельности AYA Securities.

Компания начинает развиваться более быстрыми темпами. Это связано с тем, что в нее пришла команда из "Нафтогаза", которая работала со мной: Александр Веденеев (экс-глава отдела маркетинговых исследований НАК, автор критикующих деятельность НАК материалов. – ЭП), Елена Мельник (работала в Управлении рыночных исследований и анализа НАК "Нафтогаз Украины" под руководством Витренко. – ЭП)", - отметил Витренко.

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