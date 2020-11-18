Состав Комиссии по регулированию азартных игр готов к полноценной работе

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Правительство назначило еще двух членов Комиссии по регулированию азартных игр. Теперь комиссия имеет достаточный состав для работы и принятия решений.

Об этом сообщает Укринформ.

"После проведения спецпроверки назначено еще двух членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Фактически, уже назначены председатель и четыре члена, то есть комиссия может начать свою работу. Это достаточно для того, чтобы они принимали свои первые решения, формировали аппарат и перезапускалы этот важный орган государственного управления", - сообщил министр Кабмина Олег Немчинов во время брифинга.

В состав комиссии назначили Алексея Ботезат и Кристину Дутку-Гефко. С ними заключат контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Напомним:

Ранее Олег Немчинов сообщил, что для полноценной работы Комиссии по регулированию азартных игр необходимо иметь 5 членов комиссии.

Руководитель Комиссии по игорному бизнесу Иван Рыжий рассчитывает, что этот рынок заработает 15 декабря, но, по его словам, все зависит от того, когда Кабмин согласовывает лицензионные условия.

На должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей выбрали Ивана Рыжего, а членами Комиссии выбрали Елену Водолажко и Евгения Гетьмана, на другие должности членов Комиссии объявили дополнительный отбор.

В НАПК сообщали, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.