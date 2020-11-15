Новости выходных: крупнейшая сделка о свободной торговле и миллионы на COVID-19

О крупнейшем торговом соглашении. Страны АСЕАН подписали самое большое в мире соглашение о свободной торговле, или документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве.

О США. Член совета ФРС Лейл Брейнард является главной претенденткой на должность министра финансов США в администрации нового американского президента Джо Байдена.

Об экспорте зерна. Посол Египта Айман Ельгаммаль выразил заинтересованность в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна.

О миллионы на COVID-19. Руководители нескольких американских лабораторий, разрабатывающих вакцины против Covid-19, разбогатели на миллионы долларов, продавая акции своих компаний.

Об авиаперевозках. Авиакомпания Turkish Airlines с 12 ноября 2020 ввела плату за выбор места заранее в эконом-классе на международных рейсах.