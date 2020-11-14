В Египте заинтересовались украинским зерном

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Посол Египта Айман Ельгаммаль выразил заинтересованность в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна.

Об этом сообщает сайт ОП.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква на встрече с послом арабской страны отметили о необходимости реализации проектов украинских предприятий в Египте в сферах промышленности и инфраструктуры.

Жовква отметил имеющийся потенциал к увеличению объемов экспорта отечественной продукции не только в Египет, но и в другие страны Африки.

Айман Ельгаммаль выразил желание расширить двустороннее сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Посол Египта также выразил заинтересованность в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна. Отдельное внимание было уделено налаживанию экспорта украинских товаров в страны региона.