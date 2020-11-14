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Историческое: впервые американский Минфин может возглавить женщина

Суббота, 14 ноября 2020, 14:49
 

Член совета ФРС Лейл Брейнард является главной претенденткой на должность министра финансов США в администрации нового американского президента Джо Байдена. 

Об этом пишет Financial Times.

Среди других возможных кандидатов на пост министра финансов США, помимо 58-летней Брейнард, называются экс-глава ФРС Джанет Йеллен, экс-заместитель министра финансов Сара Блум Раскин, а также CEO управляющей компании TIAA Роджер Фергюсон.

Издание отмечает, что с 1789 года, когда первым министром финансов США стал Александр Гамильтон, этот пост всегда занимали мужчины.

Первоочередной задачей Брейнард на посту министра финансов станет претворение в жизни обещаний Байдена в плане новых мер поддержки американской экономики, отмечают эксперты изданию.

Напоминаем:

Лейл Брейнард в 2010-2013 годах была ключевым сотрудником Минфина США в сфере международных связей. 

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