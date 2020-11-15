Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, или документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве.

Об этом пишет ABS news.

Как пишет издание, соглашение подписано в рамках состоявшегося в Ханое под председательством Вьетнама в режиме телемоста саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии.

Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП.

Как отмечается в итоговом заявлении, соглашение предусматривает либерализацию торговли в регионе, что "будет способствовать его экономическому процветанию".