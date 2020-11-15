Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле
Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, или документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве.
Об этом пишет ABS news.
Как пишет издание, соглашение подписано в рамках состоявшегося в Ханое под председательством Вьетнама в режиме телемоста саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии.
Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП.
Как отмечается в итоговом заявлении, соглашение предусматривает либерализацию торговли в регионе, что "будет способствовать его экономическому процветанию".
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