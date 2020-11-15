Руководители лабораторий, разрабатывающих вакцины против Covid-19 продали свои акции и заработали миллионы долларов

Руководители нескольких американских лабораторий, разрабатывающих вакцины против Covid-19, присвоили миллионы долларов, продавая акции своих компаний.

Об этом пишет AFP.

Когда фармацевтический гигант Pfizer объявил, что по предварительным данным его вакцина против коронавируса на 90 процентов эффективна, его исполнительный директор Альберт Бурла продал акции на сумму 5,6 миллионов долларов.

По словам компании, в этом не было ничего противозаконного.

"Продажа проводилась в соответствии с правилами, позволяющими руководителям компаний продавать акции по заранее определенным критериям, в определенный день или по заранее установленной цене, чтобы избежать любых подозрений", отметили в Pfizer.

По тем же правилам несколько чиновников другой фармкомпании Moderna за последние месяцы продали акции на сумму более 100 миллионов долларов.

Издание сообщает, что эта компания не разместила на рынке ни одного продукта с момента своего создания в 2010 году, но федеральное правительство обязалось выплатить ей до 2,5 миллиардов долларов, если вакцина окажется эффективной.

Акции Moderna подорожали с 19 долларов в начале года до нынешнего уровня в 90 долларов.

Также босс Novavax, со своей стороны, продал акций на 4,2 миллиона долларов 18 августа, чуть более чем через месяц после объявления, он получит государственное финансирование в размере 1,6 миллиарда долларов.

Издание пишет, что руководители Pfizer и Moderna действовали в соответствии с правилом, введенным Комиссией по ценным бумагам и биржам, позволяющим сотрудникам компании продавать акции без взимания платы за инсайдерскую торговлю.

"Это позволяет им составить план, определяющий торги их акциями по цене, сумме или датам, указанным заранее, но только тогда, когда они не обладают конфиденциальной информацией, которая может повлиять на цены акций", написали в AFP.

После того, как такая продажа запланирована, ее нельзя изменить в последнюю минуту, даже если ее время в конечном итоге может вызвать вопросы.