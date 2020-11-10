Новости 10 ноября: убытки госпредприятий, деньги из COVID-фонда, товарооборот
Об убытках госпредприятий. После изменения правительством Зеленского руководителей госпредприятий те суммарно потеряли 10 млрд грн: среди топ-3 компаний, которые получили наибольшие убытки после смены руководителя (прибыль в 2019 году упала по сравнению с 2018) - "Аграрный фонд" (-3,4 млрж грн) , Центрэнерго (-2,479 млрд грн) и ГП "Завод им. Малышева" (-915 млн грн).
О деньгах из СOVID-фонда. По состоянию на 6 ноября 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн (59% выделенных средств), из них на здравоохранение - 6,6 млрд грн с 16,3 млрд грн предусмотренных средств.
О товарообороте. За 10 месяцев 2020 товарооборот составляет 82,7 миллиарда долларов. Это на 8 миллиардов, или 9% меньше прошлогодних показателей соответствующего периода.
О вакцине. Фармкомпания BioNTech, которая накануне заявила о 90% эффективности своей вакцины, планирует установить цену ниже типично рыночного уровня.
О "печати денег" и Милованове. Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о необходимости эмиссии средств для предоставления финансирования предприятиям на время пандемии.
Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что "печать денег" нужна только для поддержки бизнеса при внедрении жесткого локдауна на 2-4 недели.
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