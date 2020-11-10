Товарооборот в текущем году сократился на 9%

За 10 месяцев 2020 товарооборот составляет 82,7 миллиарда долларов. Это на 8 миллиардов, или 9% меньше прошлогодних показателей соответствующего периода.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Импорт в текущем году сократился на 12% и составляет 43 миллиарда долларов. Экспортировали товаров на 5% меньше, то есть более 39 миллиардов. Сальдо составляет 3,4 миллиарда долларов.

Большинство товаров завозят из стран Евросоюза - 44%. Импортировали преимущественно топлива и нефтепродукты (15%); реакторы, котлы, машины и оборудование (11%) и наземный транспорт (10%).

Экспортируют большую часть товаров также в страны ЕС. Преимущественно это зерновые культуры (19%), черные металлы (16%) и жиры и масла (11%).

Экономическая правда