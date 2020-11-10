Милованов передумал: Экс-министр экономики призвал правительство "печатать деньги"

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о необходимости эмиссии средств для предоставления финансирования предприятиям на время пандемии.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова".

"Я сейчас скажу то, что большинство экономистов, которые меня знают, будут считать неправильным и непопулярным... Я считаю, что... нужно закрывать бизнес и предоставлять им финансирование. Финансирования у нас не хватает сейчас. По сути, это печать денег", - заявил экс-министр экономики.

Он посоветовал посмотреть на пример правительств стран мира, в частности США.

"Да - совсем другая ситуация, намного более сильные институции. Но посмотрите на все страны - они несут огромные бюджетные дефициты. Почему? Потому что они поддерживают экономику именно сейчас", - заявил Милованов.

По его мнению, введение жесткого карантина на небольшой период и финансовая поддержка бизнесам, которые будут закрыты, спасет ситуацию с распространением коронавируса.

"Все равно придется поддерживать экономику позже. И еще больше людей переболеет. То есть я за радикальный карантин сейчас и за радикальную поддержку. Но краткосрочно, точечно для того, чтобы вернуть к нормальной ситуации", - резюмировал Милованов.

Как известно, при предоставлении центральному банку полномочий по ручному управлению эмиссионным каналом в странах со слабыми институтами существует большая вероятность коррупционного распределения средств. Кроме того, такие решения по финансированию отдельных отраслей экономики являются характерной чертой командно-плановой экономики, а не рыночной.

Напоминаем:

Ранее Милованов в статье с экономистом Юрием Городниченко писал, что любые выгоды от "производительных эмиссий" имеют краткосрочный характер, "тогда как потери могут быть разрушительными".

Во-первых, целью НБУ является обеспечение стабильной покупательной способности гривни. Однако вероятным следствием "продуктивной эмиссии" является обесценивание гривни и, как следствие, более высокое инфляционное давление на национальную валюту и потенциальное снижение доходов населения.

Во-вторых, последствия любой экспансивной монетарной политики являются лишь временными. В долгосрочной перспективе между эмиссией и уровнем безработицы связи нет, согласно анализу Милтона Фридмана и Эдмунда Фелпса.

В-третьих, высокий уровень коррупции в значительной степени порождается повсеместным вмешательством правительства в экономику, что создает возможности для взяток, злоупотребления служебным положением и других форм коррупции.

Авторы напоминают, что в начале 1990 годов последствиями "продуктивной эмиссии" стали гиперинфляция и крах экономики.

Экономическая правда