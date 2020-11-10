Все разделы
Укр / Рус

Цена вакцины от COVID-19 будет ниже рыночной

Вторник, 10 ноября 2020, 12:55

 

Фармкомпания BioNTech, которая накануне заявила о 90% эффективности своей вакцины, планирует установить цену ниже типично рыночного уровня.

Об этом сообщают Reuters.

Глава стратегического отдела BioNTech Райан Ричардсон заявил, что компания будет дифференцировать цену по регионам и фиксировать ее на уровне, ниже рыночной. Также она будет отражать финансовые риски частных инвесторов.

"Мы пытались достичь баланса, который бы одновременно учитывал капитал и инвестиции, необходимые для инноваций. Мы также планируем установить цену значительно ниже рыночного уровня с учетом ситуации, в которой находимся и с целью обеспечения широкого доступа во всем мире ", - сказал Ричардсон.

Напомним:

Фармкомпании Pfizer и BioNTech в понедельник, 9 ноября, заявили об эффективности тестируемой вакцины в 90%.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

коронавирус

powered by lun.ua
Материалы по теме
На доплаты силовикам и медикам из COVID-фонда потратили почти одинаковые суммы 10 ноября 2020, 10:50
Милованов передумал: Экс-министр экономики призвал правительство "печатать деньги" 10 ноября 2020, 10:20
Акции Zoom обвалились на новостях о вакцине против COVID-19 10 ноября 2020, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!