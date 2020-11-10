Цена вакцины от COVID-19 будет ниже рыночной
Фармкомпания BioNTech, которая накануне заявила о 90% эффективности своей вакцины, планирует установить цену ниже типично рыночного уровня.
Об этом сообщают Reuters.
Глава стратегического отдела BioNTech Райан Ричардсон заявил, что компания будет дифференцировать цену по регионам и фиксировать ее на уровне, ниже рыночной. Также она будет отражать финансовые риски частных инвесторов.
"Мы пытались достичь баланса, который бы одновременно учитывал капитал и инвестиции, необходимые для инноваций. Мы также планируем установить цену значительно ниже рыночного уровня с учетом ситуации, в которой находимся и с целью обеспечения широкого доступа во всем мире ", - сказал Ричардсон.
Напомним:
Фармкомпании Pfizer и BioNTech в понедельник, 9 ноября, заявили об эффективности тестируемой вакцины в 90%.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua