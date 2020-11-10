"Только на 2-4 недели локдауна": Милованов объяснил свою позицию по "печати денег"

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что "печать денег" нужна только для поддержки бизнеса при внедрении жесткого локдауна на 2-4 недели.

Об этом он написал в Facebook.

"Комментарий о финансировании и "печати денег" касается исключительно ситуации с локдауном в ближайшие две недели. Правительство предлагает ввести локдаун выходного дня, то есть наполовину локдаун. Моя позиция - ввести гораздо более жесткий локдаун, но на многие короткое время - на 2,4 недели. Для того, чтобы сбить скорость распространения заболевания. Это критично.

Вместо того, чтобы давать пожару понемногу гореть и разгораться, его надо жестко погасить и жить нормально. Поэтому вместо долгосрочного карантина выходного дня лучше сделать несколько недель жесткого локдауна", - пояснил Милованов.

По его словам, за эти 2-3 недели жесткого локдауна нужно заплатить бизнеса за их потери.

"С одной стороны, нам нужно, чтобы люди перестали болеть, с другой - чтобы они не обанкротились. Как это можно сделать? Жестко закрыть бизнес и дать людям деньги за счет будущего. Это означает, что дефицит бюджета нужно увеличить. Но это все - только 2-4 недели", - считает эксминистр.

"К сожалению, ситуация такова, что бюджетный дефицит достаточно высокий сейчас, нравится это нам или нет. Никто правду говорит. Но в какой-то форме деньги нужно будет "напечатать". МВФ быстро не будет, а значит, надо будет искать каналы финансирования.

Эти каналы могут быть следующие: резервы Нацбанка ("в лоб" не сделаешь, но можно) или просто увеличить количество денег в экономике без того, чтобы палить резервы НБУ. Можно по максимуму выжать денег из государственных предприятий, по налогам, уменьшать расходы государственного бюджета (хотя уменьшать расходы во время кризиса - очень плохая идея). Нужно держать этот долг, финансировать расходы. Все понимают, что это сложно. Поэтому лучше, чтобы локдаун был короткий, жесткий, но с поддержкой для бизнеса на эти 2-3 недели", - добавил он.

Милованов отметил, что в своем комментарии имел в виду финансирование этих четырех недель локдауна.

"Эмиссия в какой-то форме происходит постоянно. Конечно, если ее взять за концепцию, за принцип и сказать, что мы будем финансировать дефицит бюджета в 700 млрд заимствований через печать денег - все развалится, будет кризис.

Но если мы говорим, что нам просто нужно найти деньги для финансирования короткого жесткого локдауна, по моему мнению, это будет оправданным. Такой масштаб печати денег добавит 0,5% дополнительно к инфляции", - написал он.

Напомним:

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о необходимости эмиссии средств для предоставления финансирования предприятиям на время пандемии.

Ранее Милованов в статье с экономистом Юрием Городниченко писал, что любые выгоды от "производительных эмиссий" имеют краткосрочный характер, "тогда как потери могут быть разрушительными".

Во-первых, целью НБУ является обеспечение стабильной покупательной способности гривни. Однако вероятным следствием "продуктивной эмиссии" является обесценивание гривни и, как следствие, более высокое инфляционное давление на национальную валюту и потенциальное снижение доходов населения.

Во-вторых, последствия любой экспансивной монетарной политики являются лишь временными. В долгосрочной перспективе между эмиссией и уровнем безработицы связи нет, согласно анализу Милтона Фридмана и Эдмунда Фелпса.

В-третьих, высокий уровень коррупции в значительной степени порождается повсеместным вмешательством правительства в экономику, что создает возможности для взяток, злоупотребления служебным положением и других форм коррупции.

Авторы напоминают, что в начале 1990 годов последствиями "продуктивной эмиссии" стали гиперинфляция и крах экономики.

Экономическая правда