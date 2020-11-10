Суд просят обязать Кабмин уволить одного из членов Нацкомиссии по тарифам
В Окружной админсуд Киева поступил иск с требованием признать противоправной бездеятельность правительства в виде невыдачи распоряжение об увольнении Ольги Бабий с должности члена Нацкомиссии по тарифам и обязать Кабмин уволить Бабий.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Суд просят признать противоправной бездеятельность правительства в виде невыдачи распоряжения об увольнении Ольги Бабий с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Также истец просит обязать Кабинет Министров Украины выдать распоряжение об увольнении Ольги Бабий с соответствующей должности", - говорится в сообщении.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.
Напомним:
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску народного депутата Михаила Волынца к Кабинету министров об увольнении с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка.
В Конституционный Суд поступило представление 50 народных депутатов о конституционности назначения действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Члены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением в ГБР о давлении нардепов Алексея Кучеренко, Валентина Наливайченко и Михаила Волынца (все - "Батькивщина").
Члены НКРЭКУ в полном составе обратились с заявлением в ГБР о незаконном влиянии народных депутатов на деятельность регулятора "с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений".
В июле президент Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 2025 года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua