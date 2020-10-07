Фейки о Нацбанке и критика Рожковой: экс-менеджер НБУ "подался" на заместителя главы
На должность заместителя главы Национального банка претендует уволенный ранее глава департамента лицензирования НБУ Александр Завадецкий.
Соответствующую декларацию на эту должность он подал вечером 6 октября.
Завадецкий начал работу в НБУ в 2015 году в должности главы управления мониторинга связанных с банками лиц, впоследствии перейдя в департамент регистрационных вопросов и лицензирования, с которого и был уволен в октябре 2016-го.
После освобождения Завадецкий требовал в суде восстановления в должности и компенсации за "вынужденный прогул" в размере 1 миллиона гривен.
В суде Завадецкий указывал на незаконность увольнения его с занимаемой должности ("на основании личных мотивов") и целесообразность расследования действий главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителей (которые в то время работали в статусе и.о.) - Екатерины Рожковой и Романа Борисенко.
Суд восстановил его в должности, однако из-за реорганизации департамента Завадецкий реальных полномочий не получил.
В 2017-м Завадецкий вместе с Тарутой участвовал в фейковом слушании по НБУ в подвале Капитолия.
Тогда пресс-служба Национального банка заявила, что Тарута с помощью лоббистов распространяет в США ложную информацию о Нацбанке.
Сейчас Завадецкий открыто критикует заместительницу главы НБУ - Екатерину Рожкову на своей странице в Facebook.
Отметим, что согласно законодательству правление НБУ состоит из 6 человек, вакантных мест в правлении регулятора сейчас нет.
Напоминаем:
Объявление выговора и недоверия членам правления Национального банка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу произошло за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон, заявила Рожкова.
Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что "выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации".
Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.
Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.
24 сентября агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, он заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля" .
Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.
Экономическая правда
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