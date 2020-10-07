Фейки о Нацбанке и критика Рожковой: экс-менеджер НБУ "подался" на заместителя главы

На должность заместителя главы Национального банка претендует уволенный ранее глава департамента лицензирования НБУ Александр Завадецкий.

Соответствующую декларацию на эту должность он подал вечером 6 октября.

Завадецкий начал работу в НБУ в 2015 году в должности главы управления мониторинга связанных с банками лиц, впоследствии перейдя в департамент регистрационных вопросов и лицензирования, с которого и был уволен в октябре 2016-го.

После освобождения Завадецкий требовал в суде восстановления в должности и компенсации за "вынужденный прогул" в размере 1 миллиона гривен.

В суде Завадецкий указывал на незаконность увольнения его с занимаемой должности ("на основании личных мотивов") и целесообразность расследования действий главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителей (которые в то время работали в статусе и.о.) - Екатерины Рожковой и Романа Борисенко.

Суд восстановил его в должности, однако из-за реорганизации департамента Завадецкий реальных полномочий не получил.

В 2017-м Завадецкий вместе с Тарутой участвовал в фейковом слушании по НБУ в подвале Капитолия.

Тогда пресс-служба Национального банка заявила, что Тарута с помощью лоббистов распространяет в США ложную информацию о Нацбанке.

Сейчас Завадецкий открыто критикует заместительницу главы НБУ - Екатерину Рожкову на своей странице в Facebook.

Отметим, что согласно законодательству правление НБУ состоит из 6 человек, вакантных мест в правлении регулятора сейчас нет.

Напоминаем:

Объявление выговора и недоверия членам правления Национального банка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу произошло за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон, заявила Рожкова.

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что "выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации".

Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

24 сентября агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, он заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля" .

Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.

Экономическая правда