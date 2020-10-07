Глава Совета НБУ объяснил, за что объявили выговоры Рожковой и Сологубу

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию с выговорами заместителям главы НБУ Рожковой и Сологубу, заявил, что "в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят к сфере их служебной компетенции".

Комментарий Данилишина обнародовали на сайте Нацбанка.

"Согласно закону Украины "О Национальном банке Украины" сотрудники НБУ являются служащими НБУ, которые непосредственно участвуют в выполнении функций НБУ. Кроме того, члены правления НБУ и другие должностные лица должны неукоснительно соблюдать Кодекс этики работника НБУ, избегать любых ситуаций, в результате которых может возникнуть конфликт интересов.

В последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции и действий, а также нарушая нормативно-правовые акты, которые они сами принимали", - подчеркнул Данилишин.

По его словам, Рожкова и Сологуб нарушили приказ НБУ от 17 декабря 2019 № 795-но "О публичных коммуникациях и взаимодействии Национального банка Украины со средствами массовой информации" (в редакции приказа Национального банка Украины от 10 июля 2020 № 494-но) и Кодекс этики работника НБУ.

"Нарушение правил, установленных распорядительными актами Национального банка Украины, может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.

Дисциплина должна быть одинаковой для всех и исключений здесь делать нельз ", - добавил он.

"Поэтому Совет НБУ всесторонне рассмотрел ситуацию, включая и интервью в СМИ (изданию Kyiv Post) первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой и заместителя главы Дмитрия Сологуба (предоставлено ими этом изданию 21 сентября 2020) по институциональной независимости и кадровой политике Национального банка Украины и другие материалы", - отметил Данилишин.

Он пояснил, что учитывая мнения членов Совета НБУ и письмо главы НБУ Кирилла Шевченко Совет решил выразить недоверие Рожковой и Сологубу.

"Не вижу в данном случае никаких нарушений действующего законодательства Украины.

Хочу еще раз подчеркнуть, что Национальный банк - это не чья-то отдельная вотчина, которая принадлежит отдельным лицам или кому бы то ни было - это Центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, задачи, функции, полномочия и принципы организации которого определяются Конституцией и Законами Украины. Это целостная государственная организация, составляющими которой являются Совет и Правление НБУ. Не может быть независимого Правления или независимого Совета. Есть независимый Национальный банк", - сказал Данилишин.

Напоминаем:

Объявление выговора и недоверия членам правления Национального банка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу произошло за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон, заявила Рожкова.

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что "выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации".

Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

24 сентября агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, он заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля" .

Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.

Экономическая правда