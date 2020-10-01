Из COVID-фонда уже использовали 39% выделенных средств – Минфин

По состоянию на 29 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовано 25,8 млрд грн, или 39% выделенных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из них на здравоохранение использовали 2,7 млрд грн из 16,3 запланированных (или 17% выделенных средств).

"В сфере здравоохранения из Фонда предусмотрено выделение 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ: сегодня эти средства в полном объеме у главного распорядителя - МЗ (кассовые расходы на закупку аппаратов ИВЛ не осуществлялись) и почти 3 млрд грн на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых пока использовано 553,5 млн грн", - говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников.

В частности, по программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 4,8 млрд грн грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

Напомним:

По состоянию на 11 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 22,9 млрд грн - это 35% от общей суммы в 66 млрд грн.

Кабинет министров обязал Государственную аудиторскую службу проверить использование средств из Фонда борьбы с коронавирусом.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено немногим более 20% средств, а средства из других программ, которые из него изымались, будут "понемногу открывать".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти перераспределили 35 миллиардов гривень из Covid-фонда на "Большую стройку" чтобы поддержать людей и уменьшить давление на экономику.

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