Гетманцев о Рожковой и Сологубе: Чего обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций
Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, комментируя выговор членам правления НБУ Сологубу и Рожковой, заявил, что не переводил бы "банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в плоскость высокой, а тем более международной финансовой политики".
Об этом он написал в Telegram-канале.
"Очевидно, что жестко критиковать работу руководства НБУ, при этом негативно влияя на результат последней, уместнее не пребывая непосредственно в руководстве НБУ. Это понятно всем, кто владеет элементарной общечеловеческой моралью или, если хотите, порядочностью. Чего уж тем более обижаться на выговор, за прямое нарушение инструкций, тобой же подписанных? Думаю нечего.
Поэтому дышим ровно, работаем дальше. На курс это точно не повлияет", - отметил Гетманцев.
Напоминаем:
Объявление выговора и недоверия членам правления Национального банка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу произошло за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон, заявила Рожкова.
Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что "выглядит дико получить выговор за профессиональные и беспристрастные коммуникации".
Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.
Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.
24 сентября агентство "Интерфакс-Украина" опубликовало интервью с Дмитрием Сологубом, в котором, в частности, он заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда вновь кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически "с нуля" .
Кроме того, Сологуб назвал "потерянной" возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua