Гетманцев о Рожковой и Сологубе: Чего обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций

Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, комментируя выговор членам правления НБУ Сологубу и Рожковой, заявил, что не переводил бы "банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в плоскость высокой, а тем более международной финансовой политики".

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Очевидно, что жестко критиковать работу руководства НБУ, при этом негативно влияя на результат последней, уместнее не пребывая непосредственно в руководстве НБУ. Это понятно всем, кто владеет элементарной общечеловеческой моралью или, если хотите, порядочностью. Чего уж тем более обижаться на выговор, за прямое нарушение инструкций, тобой же подписанных? Думаю нечего.

Поэтому дышим ровно, работаем дальше. На курс это точно не повлияет", - отметил Гетманцев.