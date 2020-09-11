Найем: Руководитель "Укроборонпрома" еще месяц назад написал заявление об увольнении

Заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем подтвердил, что руководитель госконцерна Айварас Абромавичус написал заявление об увольнении.

Об этом он написал в Facebook.

"В последние дни в СМИ распространяется информация о смене руководства "Укроборонпрома". Это действительно так. Месяц назад Айварас Абромавичус написал заявление об увольнении, и новый генеральный директор концерна должен быть назначен президентом по представлению премьер-министра, которое согласно сообщениям журналистов, уже передано в Офис президента", - отметил Найем.

"В связи с этим многие задаются вопросом, останется ли работать в Концерне нынешняя команда.

Очевидно, у нового руководителя будет право формировать свою команду, внедрять свою культуру управления и реализовывать свое видение реформы. В то же время "Укроборонпром" - не частная собственность, а государственная компания, перед которой стоит четкое и понятное задание: производство качественных вооружений и военной техники для нужд армии", - добавил он.

Напомним:

9 сентября утром премьер Денис Шмыгаль провел собеседование с Сергеем Тихоновым и передал представление на его назначение гендиректором "Укроборонпрома" в Офис президента.

ослы стран "семерки" напомнили Украине о необходимости придерживаться принципов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выбирая руководителей концерна "Укроборонпром".

Ранее Железняк сообщал, что в ближайшие дни пост главы "Укроборонпрома" покинет Айварас Абромавичус, вместо него назначат заведующего отделом безопасности и оборонно-промышленного комплекса Офиса президента и нардепа 3-го созыва от партии Натальи Витренко Сергея Тихонова.

Отметим, что Сергей Тихонов в 1998-2002 годах был нардепом 3 созыва, избирался по спискам Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии Витренко (№9 в списке), в 1999 году вышел из фракции.

В 2002 году баллотировался в Раду от блока "За единую Украину!", № 89 в списке (избирательный список блока тогда возглавил В. Литвин, среди других известных политиков, которые входили в избирательный список блока - В. Бойко, Г. Кирпа, Д. Табачник, Т. Васадзе, Л. Супрун, С. Бубка).

Экономическая правда