Фонд госимущества не смог продать завод "Укрспирта" по стартовой цене в 63 миллиона

Аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода ГП "Укрспирт" по стартовой цене 62,75 млн грн не состоялся, завод выставят на повторный аукцион со снижением стартовой цены.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "ProZorrо.Продажи".

Отмечается, что завод, расположенный в г. Хоростков (Тернопольская область), который специализируется на производстве биоэтанола.

"Посуточная мощность производства - 5,5 тыс дал. Производство на объекте временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Перед этим также не состоялся аукцион по продаже Лужанского спиртзавода (Черновицкая обл.) ГП "Укрспирт". Предприятие будет выставлено на повторный аукцион со снижением стартовой цены 30 ноября 2020 года.

Стартовая цена составляла 17,32 млн грн.

Напомним:

В Винницкой области приватизировали еще одно госпредприятие - Бершадский спиртзавод. В аукционе победило ООО "АКВА СОЛАР ИНВЕСТ" с предложенной ценой 19,8 миллиона гривен.

Это уже пятое предприятие ГП "Укрспирт", что "идет с молотка".

Ранее инвесторов нашли Немировское, Артемовское, Овечацкое и Лопатинское МПД. Их цена в среднем составляла 50 миллионов гривен.

Сообщалось, что за 9 месяцев текущего года "Укрспирт" получил на 63,4% больше чистой прибыли, чем за соответствующий период 2019 года.

Экономическая правда