Уже пятый спиртзавод приватизировали за 20 миллионов

В Винницкой области приватизировали еще одно госпредприятие - Бершадский спиртзавод. В аукционе победило ООО "АКВА СОЛАР ИНВЕСТ" с предложенной ценой 19,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает Фонд госимущества.

По данным Prozorro.Продажи ООО "АКВА СОЛАР ИНВЕСТ" было единственным участником аукциона, предложение равнялась стартовой цене.

Официально процедура приватизации будет завершенной после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета.

Это уже пятое предприятие ГП "Укрспирт", что "идет с молотка".

Ранее инвесторов нашли Немировское, Артемовское, Овечацкое и Лопатинское МПД. Их цена в среднем составляла 50 миллионов гривен.

Сообщалось, что за 9 месяцев текущего года "Укрспирт" получил на 63,4% больше чистой прибыли, чем за соответствующий период 2019 года.

Экономическая правда