Новости 28 октября: зарплаты в госкомпаниях, Таможня, доплаты Нацполиции

О зарплатах в госкомпаниях. Кабинет министров снял ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.

О Таможне. Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.

О доплатах Нацполиции. Из ковидного фонда Кабмин выделил МВД дополнительные 2 миллиарда для работников Нацполиции, задействованных в борьбе с COVID-19. Всего из фонда ведомство получило более 4,5 миллиарда.

О продаже оружия. Основные импортеры украинского оружия по результатам 2019 года – Индия, Саудовская Аравия и Турция.

О Комисси по игорному бизнесу. Кабмин на заседании 28 октября назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана - членом Комиссии.

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