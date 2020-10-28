Кабмин отменил ограничение на высокие зарплаты топ-менеджерам госпредприятий

Кабинет министров снял ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что принятие этого решения стало возможным благодаря предоставлению Верховной Радой права Кабинету министров сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами Украины, принятыми с целью предотвращения возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19.

"Одновременно постановлением о "Некоторых вопросах оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членам наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики" правительство вернуло предыдущие ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий", - говорится в сообщении.

В частности, возвращен порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.

Также возвращены ограничения, которыми месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1,25 млн грн.

В соответствии с международными договоренностями, украинская власть должна была снять ограничения на выплаты до 1 июля 2020 года.

Напоминаем:

В апреле парламент ввел ограничение по размеру выплат госслужащим на время карантина в сумме, которая не должна превышать 10 минимальных зарплат, установленных по состоянию на 1 января 2020 года (то есть 47230 грн в месяц).

Экономическая правда



