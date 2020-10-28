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Кабмин выделил из COVID-фонда дополнительные 2 миллиарда на доплаты Нацполиции

Среда, 28 октября 2020, 13:55
 

Из ковидного фонда Кабмин выделил МВД дополнительные 2 миллиарда для работников Нацполиции, задействованных в борьбе с COVID-19. Всего из фонда ведомство получило более 4,5 миллиарда.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.

Сначала Министерство внутренних дел получило из ковидного фонда 2,7 миллиарда, из которых более 2 предназначались Нацполиции. Средства направлены на доплаты сотрудникам полиции, обеспечивающих жизнедеятельность населения на время карантина.

Напоминаем:

Ранее Кабмин принял решение о выделении дополнительных средств из ковидного фонда МВД.

В начале сентября глава МВД Арсен Аваков обратился к премьер-министру Дениса шныряли по предоставлению дополнительных 2 миллиардов на доплаты полицейским во время карантина

Минфин сообщил, что потрачено более половины средств из фонда борьбы с COVID-19.

Экономическая правда

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МВД коронавирус госбюджет

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