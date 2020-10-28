Кабмин согласовал кандидатуру Рябикина на должность главы Таможни

Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Было принято протокольное решение, которым утверждены результаты конкурса.

Согласно процедуре, после принятия соответствующего решения кандидат на должность проходит специальную проверку и только по ее результатам правительство принимает решение о назначении кандидата на должность путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина", - пояснили в правительстве.

С марта 2017 года Рябикин работает гендиректором аэропорта "Борисполь".

Он трижды был нардепом: в 2000-2002 годах как беспартийный, в 2002-2005 годах - также беспартийный, в 2012-2014 годах - от "УДАРа".

В 2014-2015 годах работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации.

В 2005-2006 годах - заместитель министра транспорта и связи Украины.

В 2009 - 2010 годах - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Дании.

На местных виобрах-2020 Рябикин баллотировался в Киевсовет от "Удара" и по итогам голосования 25 октября, скорее всего, проходит в Киевсовет.

Напомним:

Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.

В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

23 октября глава Минфина Сергей Марченко заявил, что нового полноценного руководителя Гостаможслужбы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.

Экономическая правда