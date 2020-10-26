Новости 26 октября: аудит Верховной Рады, выплаты Совету НБУ, учетная ставка

Об аудите Верховной Рады. Первый с момента независимости аудит Верховной Рады охватывал период с 2013 по 2019 годы: за это время было использовано 7,7 миллиардов из госбюджета и почти 114 миллионов из местных.

О выплатах Совету НБУ. Закон, согласно которому размер зарплат и других выплат госслужащих и должностных лиц государственных компаний на время карантина ограничивался 10 минимальными зарплатами, не распространялся на членов Совета Национального банка.

Об учетной ставке. Нацбанк Украины может в декабре 2020 года снизить учетную ставку до 5,5%, говорится в прогнозе аналитиков J.P. Morgan.

О дефиците госбюджета. За 9 месяцев 2020 года (январь - сентябрь) госбюджет Украины сведен с дефицитом 81,725 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 93,59 млрд грн.

О новом руководителе ГАСИ. Кабинет министров назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Ирину Король.

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Совет Нацбанка: "троянский конь" или надзиратель за финансовым спокойствием

Заявления об эмиссии гривни, "мировая" с олигархом Игорем Коломойским и выговоры членам правления Нацбанка. В последнее время Совет НБУ часто попадает в скандалы. Кто стоит за органом, от которого зависит финансовая стабильность страны? (укр)