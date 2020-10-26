Кабмин назначил временного руководителя Архитектурно-строительной инспекции

Кабинет министров назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Ирину Король.

Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 26 октября.

Ранее Король занимала должность заместителя директора департамента и начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ.

По информации из декларации чиновницы, по итогам 2019 года она получила 202,9 тыс грн заработной платы в Вышгородском горсовете, а также 77,6 тыс грн в ГАСИ, передает "Интерфакс-Украина".

Напоминаем:

22 октября Кабинет министров сменил главу Государственной архитектурно-строительной инспекции и отстранил руководителей двух градостроительных ведомств.

13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создало три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.

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Экономическая правда