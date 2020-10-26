За 9 месяцев госбюджет сведен с дефицитом в 82 миллиарда

За 9 месяцев 2020 года (январь - сентябрь) госбюджет Украины сведен с дефицитом 81,725 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 93,59 млрд грн.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.

Отмечается, что за 9 месяцев года заимствования составили 412,7 млрд грн при запланированных 646,93 млрд грн, в том числе внешние - 186,17 млрд грн при плане в 274 млрд грн.

В то же время погашения за этот период составили 330,6 млрж грн при запланированных 355 млрд грн, в том числе внешние - 134,7 млрд грн при плане в 138,7 млрд грн.

По данным Госказначейства, приватизация принесла 1,9 млрд грн.

В общем доходы госбюджета за указанный период составили 765,1 млрд грн, в том числе по общему фонду - 655,4 млрд грн при плане в 665,4 млрд грн.

При этом, расходы составляют 843,253 млрд грн, по общему фонду - 750,65 млрд грн при запланированных 843,65 млрд грн.

Напомним:

Государственный бюджет за январь-август 2020 года сведен с дефицитом в 40 миллиардов гривень, в том числе по общему фонду дефицит составил 51 миллиард гривень.

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Экономическая правда