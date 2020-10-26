Более 47 тысяч: Совету НБУ не урезали выплаты во время карантина

Закон, согласно которому размер зарплат и других выплат госслужащих и должностных лиц государственных компаний на время карантина ограничивался 10 минимальными зарплатами, не распространялся на членов Совета Национального банка.

Об этом говорится в материале Экономической правды.

Решение о том, чтобы не ограничивать размер денежных вознаграждений членам Совета Национального банка приняло правление НБУ. Эту информацию ЭП подтвердил член Совета Нацбанка Виктор Козюк.

"Статья закона предусматривала перечень должностей и лиц, на кого распространяются ограничения. Формальных оговорок, что она распространяется на членов Совета НБУ, там действительно не было. Никто не знает, в чем причина этого", - сообщил он.

Согласно закону, парламент ввел ограничение по размеру выплат госслужащим на время карантина в сумме, которая не должна превышать 10 минимальных зарплат, установленных по состоянию на 1 января 2020 года (то есть 47230 грн в месяц). Его распространили на служебных и должностных лиц Нацбанка. Однако члены Совета НБУ не являются ни теми, ни другими.

"Вопрос вознаграждений членов Совета НБУ было вынесено на заседание, и Совет проголосовал рекомендовать правлению Нацбанка действовать в соответствии с законом. У правления не было законодательных оснований интерпретировать положения так, чтобы ограничить размер выплат членам Совета", - добавил Козюк.

В Национальном банке отказались озвучить размер вознаграждений членам Совета НБУ в 2020 году. Согласно финансовой отчетности НБУ за 2019 год, ежемесячно член Совета Нацбанка получал около 133 тысяч гривен. Если предположить, что в этом году размер вознаграждений не менялся, то члены Совета Нацбанка ежемесячно зарабатывали почти втрое больше, чем чиновники в других органах власти или государственных компаниях.

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Экономическая правда