Новости 23 октября: выплаты нардепам, Боголюбов и Приватбанк, рейдеры и Prozorro

О выплатах нардепам. На оплату труда и компенсацию расходов, связанных с осуществлением своей деятельности, народные депутаты Украины с начала 2020 года получили от Государственной казначейской службы 92,3 млн грн наличных средств.

О Боголюбове и Приватбанке. Бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов просит вернуть ему 33,3% акций финучреждения, принадлежавшие бизнесмену до национализации банка.

О рейдерах и Prozorro. Правоохранители завершили следствие по факту незаконного завладения доли в уставном капитале площадки системы Prozorro ООО "Держзакупивли.Онлайн".

О рисках обвала рынка зерновых. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства анонсировало проведение совещания с представителями аграрных ассоциаций по проблемам с невыполнением форвардных контрактов.

Об аудите "Нафтогаза". Результаты проверки НАК "Нафтогаз Украины" должны быть рассмотрены на Совете национальной безопасности и обороны, который и принял решение о ее проведении, заявили бывший топ-менеджер компании Юрий Витренко.

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10 ответов на 10 замечаний: что не так с замечаниями госаудиторов

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Частые сбои в работе технологических гигантов Facebook, Instagram и Telegram уже стали нормой. Страдают не только простые пользователи, но и бизнес. Почему случаются неисправности и к чему это приводит? (укр)